Томенко считает, что в Северодонецке провели конкурс по унижению Украины

Народный депутат Украины, член фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО считает, что съезд в Северодонецке был демонстративным унижением украинской истории, культуры и государственного языка представителями оппозиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, так он прокомментировал Второй съезд депутатов советов всех уровней, который состоялся 1 марта.

По мнению депутата, организаторы съезда устроили соревнования, кто больше унизит украинскую историю, культуру, государственный язык. “Создавалось впечатление, что они (представители оппозиции – УНИАН) приехали на конкурс по унижение Украины, где каждый из них пытался найти какой-то фрагмент украинской истории или культуры для того, чтобы показать, что наша культура – неполноценная, история – не героическая, а страна – никому не нужна”, – сказал Н.ТОМЕНКО.

Он также отметил, что оппозиция может не любить власть, но не может презирать собственную страну. “Если жесткую критику украинской власти можно понять и объяснить характером деятельности оппозиции, то пренебрежительное отношение к собственной истории, культуре и стране объяснить невозможно”, – считает депутат.

Вместе с тем Н.ТОМЕНКО выразил надежду, что все украинские политики в ближайшее время поймут, что независимо от того, какую должность они занимают во власти или в оппозиции, обязаны защищать в первую очередь национальные интересы собственной страны, уважать ее историю и культуру.