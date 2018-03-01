Порошенко пообещал не дать отложить в "долгий ящик" законопроект об Антикоррупционном суде

Президент заявил, что не даст "заговорить" проект "бессмысленными синтаксическими или орфографическими поправками".

Парламент весной должен принять закон о Высшем антикоррупционном суде.

Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины сегодня в Киеве.

Президент напомнил, что сегодня Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект об Антикоррупционном суде.

«Регламент (парламента) дает две недели на подачу поправок, дальше должно будет содержательное обсуждение тех норм проекта, которые вызвали наибольшие дискуссии. Я подчеркиваю, что дискуссия нужна. Также необходимо детальное рассмотрение», - добавил президент.

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«Я не дам «заболтать» проект бессмысленными синтаксическими или орфографическим поправками, и не дам отложить его в очень долгий ящик. Никакие проволочки со вторым чтением абсолютно недопустимы», - отметил Порошенко.

«Считаю, что закон должен быть окончательно принят весной, кстати, она уже пришла», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 марта, Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона "О Высшем антикоррупционном суде" (№7440), внесенный президентом.

Законопроектом Высший антикоррупционный суд определяется как постоянно действующий высший специализированный суд в системе судоустройства Украины.

В законопроекте предлагается возложить на Высший антикоррупционный суд рассмотрение уголовных производств как о коррупционных преступлениях, определенных коррупционными Уголовным кодексом Украины (а именно преступления, предусмотренные статьями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 УК Украины, в случае их совершения путем злоупотребления служебным положением, статьями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368 - 369-2 УК Украины), так и относительно других, связанных и объединенных с ними в одно уголовное производство.

Законопроектом предлагается установить, что Высшему антикоррупционному суду будут подсудны коррупционные и связанные с коррупцией преступления, если размер предмета преступления (предметов преступлений) или причиненного им (ими) ущерба в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на время совершения преступления (преступлений). При этом также предполагается установить, что другие суды не могут рассматривать уголовные производства по преступлениям, отнесенным к подсудности Высшего антикоррупционного суда. Исключения составят производства относительно коррупционных преступлений, совершенных судьями или работниками Высшего антикоррупционного суда.