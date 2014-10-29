В Раду по округу в Житомирской области проходит ее экс-спикер

За него проголосовали 41,48% избирателей (36 тыс. 867 голосов). Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия по результатам обработки 100% электронных протоколов участковых избирательных комиссий.

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В то же время, в 223-м мажоритарном округе в Киеве на выборах в Верховную Раду лидирует выдвиженец ВО "Свобода" Юрий Левченко. За него проголосовали 37,30% избирателей (33 тыс. 402 голосов). Ближайший соперник Левченко, самовыдвиженец Виктор Пилипишин набрал 18,24% или 16 тыс. 338 голосов избирателей.

Тем временем, майдановец Гаврилюк, которого силовики раздели догола на морозе, также проходит в Раду. В одномандатном округе №95 в Киевской области он набрал 19,43% голосов, по результатам подсчета 100% электронных протоколов.