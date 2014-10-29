СМИ: В Крыму идет прокат американских фильмов в обход запрета

Права они получают от российских дистрибьюторов, которые "не акцентируют внимание на том, что это Крым", пишет издание Капитал.

При этом кинотеатры, работающие на территории Крымского полуострова, отказались от сотрудничества с украинскими дистрибьюторами кинофильмов. Об этом сообщил директор компании «МультиМедиа Дистрибьюшн» (занимает более 10 % украинского рынка дистрибьюции) Роман Мартыненко.

"Мы с крымскими кинотеатрами сейчас не работаем. Они полностью переключились на российских дистрибьюторов", — отметил он.

"Мы теперь российская компания (Россия считает территорию Крыма своей - ред.), соответственно и работаем только с российскими поставщиками", - подтвердила его слова директор кинотеатра «Ракета» (Евпатория) Наталия Журжа. Именно они, по ее словам, обеспечивают незаконный прокат кино.

Читайте такжеГде Тула, а где Ялта: как крымскую велогонку в России прописывалиНапомним, в марте крупнейшие кинокомпании США, в частности Paramount Pictures, Sony Pictures, Universal, 20th Century Fox, заявили, что отказываются передавать российским дистрибьюторам права на прокат своих фильмов в Крыму. Компании объяснили это тем, что они не признают вхождение Крыма в состав Российской Федерации.

О таком запрете слышали и в крымских кинотеатрах.

"Действительно, такая информация была. Но сейчас нам доступны все фильмы американских производителей без исключения", - отметила Журжа.

При этом она не знает, на каком основании российские дистрибьюторы работают в Крыму и давали ли согласие производители на такую работу. "Главное, что работают", - сказала она.