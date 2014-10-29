Яценюк отказался от коалиционного соглашения Порошенко и предложил свое

По словам премьер-министра Яценюка, партия "Народный фронт" как победитель на выборах подготовила собственный текст коалиционного соглашения.

Читайте такжеКоалицию и правительство сформируют в течение 20 дней – Яценюк«Мы подготовили коалиционное соглашение», - сказал Яценюк. По его словам, там содержится 36 законопроектов, которые нужно принять до конца года, и план действий нынешнего правительства по имплементации Соглашения об ассоциации Украина-Евросоюз.

Как сказал премьер, «мы завершили параллельный подсчет голосов, и политическая партия «Народный фронт» должна начать процесс формирования коалиции и нового правительства. Что предлагаем мы? Это четкий и простой текст. Основное его отличие в том, что к этому тексту соглашения мы подготовили то, что нужно делать: 36 законов, которые наработаны. Часть из них - в парламенте, часть из них будет согласована новым составом коалиции и принята до конца текущего года».

По словам Яценюка, работы будет много, поскольку «парламент в лучшем случае проработает 2-3 недели». «Все законы подготовлены, обнародованы, и мы просим политические силы внести свои поправки в эти проекты законов, чтобы их как можно скорее принять», - сказал он.