Порошенко рассчитывает, что Украина подаст заявку на членство в ЕС в 2020 году

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на открытии в Киеве 12-го внеочередного съезда судей.

Читайте такжеПорошенко поручил Кабмину безотлагательно отказаться от внеблоковости Украины

“Через 4 часа я буду выступать перед высокой аудиторией, перед всей Украиной со своей новой программой, со своим видением программы реформ до 2020 года. Она предусматривает 60 реформ, специальных программ, выполнение которых подготовит Украина для того, чтобы через 6 лет мы с вами подали заявку на обретение членства в Европейском союзе”, - сказал Петр Порошенко.