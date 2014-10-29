Тарута объяснил, почему Донецк не удалось "зачистить" от боевиков по примеру Харькова

Донецкую область нельзя сравнивать с другими областями: нигде не было такой критической массы людей с оружием, приехавших из Крыма и расположившихся вокруг Славянска.

Об этом рассказал экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута в интервью российскому изданию "КоммерсантЪ".

"Была изначально продумана стратегия по Донецкой и Луганской областям. Во-первых, здесь граница, через которую легко просачиваться. Во-вторых, тут большой индустриальный район, много людей, которые остались без работы, а это подпитка для боевиков", - говорит он.

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Тарута подчеркнул, что за первый месяц работы местным властям удалось с 38% до 18% уменьшить запрос по присоединению к России.

"Людям удалось объяснить, что в России мы никому не нужны. Что в России никто убыточные предприятия не финансирует. Но тут пошла уже реализация спецоперации. В том же Харькове для нее почвы не было, а тут было много тех, кто еще был поставлен Януковичем", - говорит экс-губернатор.

Тарута говорит, что после этого сразу расформировали "Беркут", "Альфу", "зачморили" всех милиционеров области. Но на Донетчине множество бандформирований, на которые можно опираться, поэтому нельзя сравнивать Луганщину и Донетчину с любыми другими областями.

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"Ни с Днепром, где просто играют в войну. Ни с Харьковом, куда просто приехал Аваков и смог все убрать гораздо меньшими силами, чем приехало к нам. К нам тогда прибыло 1100 человек спецподразделений из Киева, приехал Ярема командовать операцией. И они, к сожалению, не приняли решение взять штурмом администрацию и освободить ее", - заявил он.