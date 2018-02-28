Закон о нацбезопасности критически важен для вступления Украины в НАТО – Фриз

Глава украинской делегации в ПА НАТО отметила, что тема необходимости принятия закона более года обсуждается на встречах с представителями Альянса.

Принятие Верховной Радой закона «О национальной безопасности» (8068) является критическим для дальнейшего движения Украины к вступлению в НАТО. Такое мнение выразила народный депутат Украины, председатель украинской делегации в парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз.

Читайте такжеМожно ли вступить в НАТО с военным конфликтом? (укр.)Как отметила Фриз, комментируя внесение документа в парламент, данный закон является особенно важным, поскольку приводит систему управления сектором безопасности и обороны в соответствие с архитектурой по стандартам Североатлантического Альянса.

По словам депутата, в разработке документа принимали участие специалисты Альянса, и он имеет стратегическое значение с точки зрения евроатлантической интеграции. В связи с этим Фриз подчеркнула, что во время рассмотрения законопроекта в парламенте нельзя допустить внесения в него изменений, которые повлияли бы на содержание и исказили заложенную в него систему.

«Законопроект является комплексным: он определяет структуру и взаимодействие всех органов сектора безопасности и обороны, определяет их компетенцию, вводит гражданского Министра обороны, меняет полномочия начальника Генерального штаба, создавая при этом новое звено управления - командующего объединенных сил, которая позволяет максимально повысить оперативность и мобильность руководства родами и силами Вооруженных Сил Украины, в частности, на тактическом уровне, сосредоточить на ГШ административные функции стратегического управления. Совершенствуются принципы демократического контроля. Устанавливаются четкие сроки реформирования Службы безопасности Украины», - утверждает депутат.

Фриз отметила, что тема необходимости принятия закона "О национальной безопасности" более года является номером один в повестке дня на встречах с представителями Альянса.

«Я имею надежду на быстрое прохождение документа, принятие которого является критическим для дальнейшего движения к вступлению в Организацию Североатлантического договора», - подытожила парламентарий.

Ранее сообщалось, что в парламент поступил законопроект о национальной безопасности. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что этот законопроект является приоритетным, и он безотлагательно направляет его на рассмотрение профильного комитета.

Как известно, 3 февраля министр обороны США Джеймс Маттис на встрече с министром обороны Степаном Полтораком в Пентагоне призвал принять закон «О национальной безопасности Украины», содержащий положения о введении гражданского контроля над сектором безопасности и обороны в стране.