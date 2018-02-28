В парламент поступил законопроект о нацбезопасности

Законопроект является приоритетным, и его безотлагательно направляют на рассмотрение в профильный комитет.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что в парламент поступил законопроект о национальной безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, открывая заседание парламента.

"Только что в Верховную Раду Украины поступил важнейший законопроект о национальной безопасности", - сказал спикер.

Он отметил, что этот законопроект является приоритетным, и он безотлагательно направляет его на рассмотрение в комитет.

Читайте такжеПорошенко: закон о деоккупации Донбасса "существенно усиливает правовую базу" для применения ВСУ

"И даю поручение безотлагательно его рассмотреть. Этот закон сверхважный в то время, когда Украина борется с российской агрессией", - сказал Парубий и отметил, что этот законопроект важен как для реформы сектора безопасности, так и в качестве существенного шага на пути в НАТО.

Председатель Верховной Рады выразил надежду на скорейшее рассмотрение поданного президентом законопроекта.

На сайте парламента уже появилась информация о зарегистрированном сегодня президентском законопроекте о национальной безопасности Украины (№8068), но его текст еще не обнародован.

Главный комитет по этому законопроекту - по вопросам национальной безопасности и обороны. Также в его рассмотрении примут комитеты по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, вопросам регламента, по вопросам бюджета, по предупреждению и противодействию коррупции, а также по вопросам европейской интеграции.

Как известно, 3 февраля министр обороны США Джеймс Маттис на встрече с министром обороны Степаном Полтораком в Пентагоне призвал принять закон «О национальной безопасности Украины», содержащий положения о введении гражданского контроля над сектором безопасности и обороны в стране.

20 февраля Порошенко заявил, что на этой неделе внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о национальной безопасности. По словам президента, законопроект гармонизирует сотрудничество Украины и НАТО.