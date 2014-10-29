Новая коалиция намерена ужесточить требования к судьям

Об этом говорится в проекте коалиционного соглашения, котор предлагает политическая партия "Блок Петра Порошенко".

В частности, отмечается необходимость создания некоррумпированной судебной системы, которая должна обеспечивать верховенство права.

В этой связи, для независимости судей и качества их профессиональной деятельности необходимо формировать органы контроля за деятельностью судей (Высший совет юстиции, Высшая квалификационная комиссия судей) из авторитетов в области права с безупречной репутацией на основании прозрачного отбора, а также путем дальнейшего совершенствования деятельности этих органов, в том числе возможности их объединения в один конституционный орган.

Также предлагается установить законом порядок избрания членов Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей съездами судей, адвокатов, представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

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Кроме этого, предусматривается необходимость повышения требований для назначения на должность судьи, в частности относительно возраста и опыта. Назначение и регулярная аттестация судей должны осуществляться на основании независимого тестирования и прозрачного конкурса, а зависимость развития карьеры судьи - от результатов конкурса.

При этом, занятие вакантной должности судьи в любом суде, в том числе в порядке перевода, должно осуществляться только на конкурсной основе.