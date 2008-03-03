На Трухановом острове построят молодежный центр на 20 тысяч человек

Власть Киева планирует создать на время проведения Евро-2012 на территории Труханового острова Молодежный центр на 15-20 тысяч человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского совета, об этом заявил секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

«Мы продумываем заранее, как размещать большое количество людей во время Евро-2012. Мы планируем на территории Труханового острова создать Международный молодежный центр на 15-20 тысяч человек», - сказал он.

По словам секретаря Киевсовета, это будет современный молодежный городок со своим админзданием, спальными коттеджами, спортивным комплексом, информационным бюро, охраной и тому подобное. «Центр построят из легкосборных конструкций. Он будет рассчитан на молодежь, которая хочет посмотреть футбол, но не имеет возможности платить за проживание в гостинице. После чемпионата городок демонтируют, от него останется только спортивная инфраструктура для проведения других спортивных мероприятий», - подчеркнул О.ДОВГИЙ.

Он также добавил, что молодежный центр никоим образом не ухудшит экологическое состояние на Трухановом острове, и опроверг заявления о том, что на Трухановом острове под Евро-2012 собираются построить «что-то капитальное».

Кроме того, секретарь Киевсовета сообщил, что для охраны и обеспечения надлежащей медицинской помощи болельщикам во время Евро-2012 будут задействованы вертолеты.

«Мы говорим о новых медицинских и милицейских вертолетах, обновлен автомобильный парк отрядов МВД, обновлены кареты скорой», - сказал он.