Нокаут Водному кодексу: журналисты показали, как Виталий Кличко незаконно строит виллы на берегу Киевского моря (видео)

Имение Кличко в целом занимает почти 10 гектаров соснового леса, на его территории размещены более 15 сооружений.

Журналисты провели "инспекцию" владений мэра столицы Виталия Кличко и обнаружили многочисленные нарушения экологических норм.

Об этом рассказывается в сюжете программы "Гроши".

До Киева около 30 км, а соседи: Арсений Яценюк и бизнесмен Александр Ярославский.

Имение в целом занимает почти 10 гектаров соснового леса, на его территории размещены более 15 сооружений: дом почти на 800 квадратов, баня, дом прислуги и охраны, а также сюрприз - дебаркадер, который нависает над Днепром.

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И эти сооружения размещены на прибрежной территории и занимают примерно 30 соток воды, что является прямым нарушением водного и земельного законодательства. Тем более, они незаконно огорожены забором. Капитальные сооружения же размещены прямо на воде.

Строители и местная охрана реагируют на журналистов довольно агрессивно и наотрез отказываются что-то объяснять.

Территория находится в собственности соратника Кличко, а собственно имение записано на его жену.

Сам Кличко комментировать это тоже не хочет и поясняет, что приобрел "уже все готовое", а потому ничего и не нарушал.