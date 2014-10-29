От Закарпатья по мажоритарке в Раду прошли братья Балоги
В Закарпатской области завершили считать бюллетени на внеочередных выборах в Верховную Раду.
По результатам подсчета 100% голосов по мажоритарным округам, в новый парламент проходят три брата Балоги, передает ТСН.
В 69-м округе уверенную победу одерживает Виктор Балога, бывший министр по чрезвычайным ситуациям и глава секретариата президента Ющенко. Он набрал 61,91% голосов в своем округе.
Его брат Павел Балога победил в 71-м округе, набрав 44,62% голосов.
Еще один из братьев, председатель Закарпатской ОГА Иван Балога, стал победителем выборов в 73-м округе. За него свои голоса отдали 44,68%. Все трое братьев шли в Раду как самовыдвиженцы.
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В 68-м округе выборы выиграл Роберт Горват из "Блока Петра Порошенко" (21,58% голосов).
В 70-м округе победителем стал самовыдвиженец Михаил Ланьо (38,75% голосов).
От 72-го округа в Раду идет самовыдвиженец Василий Петьовка, за которого отдали свои голоса 68,04% избирателей.