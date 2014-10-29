В партии Порошенко готовы отдать премьерство Яценюку в обмен на силовой блок – СМИ

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник.

Согласно информации собеседника, Яценюк настаивает на том, чтобы в МВД была назначена его кандидатура.

Как известно, по Конституции глава МВД назначается Верховной Радой по представлению коалиции, а не президента.

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Кроме того, по данным источника, в данный момент рассматривается вариант переименования МВД в Министерство внутренней политики, а также создание Министерства информационной политики.

Напомним, переговоры о создании коалиции проходят сложно. В"Народном фронте" не согласны с некоторыми подходами "Блока Петра Порошенко" к управлению страной.

В среду, 29 октября, в первой половине дня представители партии должны выйти со своей позицией относительно формирования будущей коалиции.