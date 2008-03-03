Газпром сократил поставки газа в Украину
10:18, 03 марта 2008Политика
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Нафтогаза
Сегодня в 9.34 по киевскому времени ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» получил телеграмму от ОАО «Газпром» с уведомлением о снижении поставок газа в Украину на 30 млн. куб. в сутки.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».
По словам собеседника агентства, «Укртрансгазу» необходимо не менее двух часов для решения технологических вопросов для переформатирования работы газотранспортной системы в новых условиях.
В тоже время в «Нафтогазе» уточнили, что сокращение поставок газа в таком объеме не отразится на украинских потребителях.
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