Газпром сократил поставки газа в Украину

Сегодня в 9.34 по киевскому времени ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» получил телеграмму от ОАО «Газпром» с уведомлением о снижении поставок газа в Украину на 30 млн. куб. в сутки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

По словам собеседника агентства, «Укртрансгазу» необходимо не менее двух часов для решения технологических вопросов для переформатирования работы газотранспортной системы в новых условиях.

В тоже время в «Нафтогазе» уточнили, что сокращение поставок газа в таком объеме не отразится на украинских потребителях.