США никогда не признают аннексию Крыма - посольство

Американская дипмиссия в Украине напомнила, что четыре года тому назад Россия силой захватила крымский парламент.

США никогда не будут признавать аннексию Россией Крыма и неукоснительно будут поддерживать территориальную целостность Украины.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Twitter.

«В этот день, четыре года тому назад, Россия силой захватила крымский парламент в Украине. Мы никогда не признаем аннексию Крыма и неукоснительно будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», - говорится в сообщении.

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Справка УНИАН. Сегодня День сопротивления оккупации Крыма. 26 февраля 2014 у здания Верховной Рады АРК состоялся многотысячный митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Его участникам противостояли сторонники вхождения полуострова в состав России.

После аннексии Крыма российские силовики начали преследование крымских татар, которые 26 февраля 2014 года участвовали в митинге. По данным российского следствия, в тот день в результате давки и столкновений погибли двое митингующих, 79 человек получили телесные повреждения.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Международные организации осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.