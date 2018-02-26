БТР, самолеты, крылатые ракеты: в Минобороны рассказали о вооружении российских войск в оккупированном Крыму

Россия представляет опасность прибрежным территориям всего черноморского региона, отметил замминистра обороны.

Заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко заявляет, что в оккупированном Крыму по состоянию на начало 2018 года Россия разместила 583 единиц бронетранспортеров, 162 артиллерийские системы, 113 самолетов и 8 кораблей с крылатыми ракетами.

Читайте такжеВ МИД назвали основные инструменты борьбы с российской оккупацией КрымаКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на форуме «Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления».

«За последних четыре года Российская Федерация создала на полуострове самодостаточную межвидовую группировку, которая способна вести операции на юго-западном стратегическом направлении», - отметил заместитель главы оборонного ведомства.

«Это, собственно, позволяет Российской Федерации контролировать акваторию Черного и Азовского морей, проектировать нестабильность на восточную часть Средиземного моря, соответственно, контролировать воздушное пространство и представлять опасность всем прибрежным территориям всего черноморского региона, который по всем международным договорам и конвенциям должен быть зоной безопасности и мира», - сказал Петренко.

По его словам, РФ в оккупированном Крыму массово инвестирует не в культурные, не туристические, не гуманитарные ценности, а именно в создание Крыма как форпоста военной мощи России в Черном море.

В частности, Петренко подчеркнул, что были созданы Россией три военные компоненты: сухопутный, воздушный и морской.

«И когда мы говорим о сухопутном компоненте, Российская Федерация за четыре года создала армейский корпус - это оперативно-тактические объединения, которое в своем составе имеет значительную численность бронетанковой техники и личного состава», - добавил он.

«Если в 2013 году военнослужащих Российской Федерации в Крыму было около 12 тысяч, то сейчас этот показатель превышает 31 тысячу российских военнослужащих. Если танков РФ в 2013 году в Крыму не было вообще, то в этом году таких танков уже 40, а бронетранспортеров в противовес от 92 единиц в 2003 году, в этом году - 583 единицы. И когда мы говорим об артиллерийских системах: 2003 год - это 24 единицы, а в этом году 162 различные артиллерийские системы», - отметил Петренко.

«Когда мы оцениваем воздушный компонент, то в дополнение к двум полкам морской авиации Черноморского флота, которые существовали там до оккупации, за эти четыре года Российская Федерация также создала смешанную авиационную дивизию, которая содержит самолеты как бомбардировочной, так штурмовой и истребительной авиации. И численность самолетов Российской Федерации было наращена за четыре года с 22 единиц до 113», - подчеркнул замминистра.

Также он обратил внимание на последовательную деятельность РФ по обновлению корабельного состава.

«Особенно это касается введения в боевой состав тех кораблей и подводных лодок, которые имеют в своем оснащении крылатые ракеты морского базирования «Калибр». Вы все видели их применение в Сирии с акватории Каспийского моря. Сейчас в Черном море на вооружении Российской Федерации таких кораблей 8, и они суммарно могут осуществить залп такими крылатыми ракетами до 52 единиц. Дальность поражения такой ракеты в зависимости от её снаряжения составляет от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. км», - сообщил чиновник.

Таким образом, констатировал он, Российская Федерация планово внедряет концепцию зоны запрета доступа к Крымскому полуострову, через комбинирование современных образцов противовоздушной обороны, таких как комплексы С-400, образцов противокорабельной, ракетной борьбы, таких как «Бастион» и «Вал», а также через потенциал переброски с материковой части России на территорию Крымского полуострова оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

«Это такие, которые уже находятся кстати в Калининградской области. Российская Федерация будет способна с точки зрения военной возможности контролировать любые военные платформы, которые будут располагаться в Черном море», - заявил Петренко.

По его мнению, необходим адекватный ответ не только с точки зрения политики и дипломатии, но и с точки зрения развития национальных возможностей Украины в сфере обороны.

Ранее волонтер, ветеран АТО, председатель благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса Мирослав Гай заявил, что Россия превращает Крым в гигантскую военную базу. Он отметил, что РФ перегнала в Крым ядерное оружие и батарею ПВО С-400, увеличила количество личного состава, передислоцировала авиацию.