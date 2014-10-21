СБУ ежедневно отражает тысячи хакерских атак на сервер Центризбиркома - Наливайченко
18:56, 21 октября 2014Политика
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Служба безопасности Украины ежедневно отражает тысячи хакерских атак на сервер Центральной избирательной комиссии.
Хакеры ежедневно атакуют сервер ЦИК / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в прямом эфире телеканала ТВі сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко.
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“Охраняются все ресурсы, в том числе и сервер ЦИК, ежедневно тысячи хакерских атак на него происходит, и нами отражаются”, - сказал Наливайченко. Он заверил, что СБУ способна обеспечить на должном уровне работу ЦИК и его сервера для проведения честных и прозрачных выборов.
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