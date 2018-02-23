Крымские татары отказались от предложенного оружия во время аннексии Крыма - Пашинский

В ответ на предложенное оружие лидеры крымских татар ответили, что защищать Крым должны ВСУ.

Народный депутат Сергей Пашинский, который в 2014 году был временно исполняющим обязанности главы Администрации президента, заявил, что был готов предоставить оружие лидерам крымских татар для противодействия захвата Крыма Россией, однако они отказались.

Об этом Пашинский заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Лидерам крымскотатарского народа я предложил включиться в борьбу за Крым и готов был их вооружить. Я получил ответ, что Крым должны защищать государство Украина и ее Вооруженные силы", - сказал Пашинский.

На вопрос, имел ли он, как глава администрации, полномочия на распоряжение оружием, Пашинский ответил: "Глава Администрации президента в рамках своих должностных полномочий мог инициировать уполномоченным лицам исполнять те или иные моменты своей компетенции. Здесь находятся люди, которые подобные команды от меня получали".

Как сообщал УНИАН, экс-глава Минобороны рассказал, что перед аннексией Крыма ВСУ наводнили предателями, которые во время аннексии перешли на сторону РФ, а до нее сливали информацию о состоянии дел в ВСУ россиянам.