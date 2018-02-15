Экс-глава Минобороны: украинскую армию перед аннексией Крыма "наводнили предателями"

Бывший глава оборонного ведомства рассказал, как Россия использовала фактор Олимпиады в Сочи, чтобы усилить мощь своих войск в Крыму.

ВСУ перед аннексией наводнили предателями, которые во время аннексии перешли на сторону РФ, а до аннексии сливали информацию о состоянии дел в ВСУ россиянам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на допросе во время заседания Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича заявил генерал-полковник, первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, который с 25 марта по 3 июля 2014 года занимал должность исполняющего обязанности министра обороны.

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Он рассказал, что факты подготовки к вторжению в Крым он тогда получил по линии пограничников, Азово-Черноморского регионального управления.

В частности, по словам Коваля, под видом обеспечения олимпиады Россия усилила военную мощь в этом регионе, создала новое военное объединение, усилила свой флот в Крыму и увеличила существенно количество военно-транспортных самолетов в Крыму, которые в дальнейшем использовали для переброски так называемых зеленых человечков.

Он также рассказал, что ВСУ перед аннексией наводнили предателями, которые во время аннексии перешли на сторону РФ, а до аннексии сливали информацию о состоянии дел в ВСУ россиянам.

Бывший глава оборонного ведомства добавил, что в марте, в начале месяца российские военные пытались задержать его, угрожали и говорили, чтобы он уходил из Крыма, где он в то время находился.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебное производство по делу Януковича.