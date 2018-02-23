После захвата Крыма, министр обороны еще два дня уверял, что все под контролем - крымский военный (видео)

Он отметил, что в то время, как в Крыму осталось только три военных части под украинским флагом, министр обороны продолжал говорить, что ситуация под контролем.

Алексей Никифоров, один из немногих крымских военных, которые не предали Украину, рассказал в "Праве на власть", как глава Минобороны скрывал то, что крымские военные перешли под российский флаг.

Читайте такжеПосле захвата Крыма РФ готовилась к широкомасштабному вторжению в Украину - бывший и.о. министра обороны"Прошло двое суток, а он рассказывал в эфире одного из телеканалов, что у него все под контролем, хотя на то время крымские военные уже перешли на сторону оккупанта и подняли российский флаг в воинских частях", - сказал Никифоров.

По его словам, во время захвата Крыма на склады с вооружением никто не нападал, россияне действовали в тех частях, где не было охраны. "Под украинским флагом оставалось три военных части", - уточнил военный.

Никифоров, который в январе получил звание подполковника, отметил, что с ним на материковую Украину вышли 64 военных из 300. После этого двое военных вернулись обратно в Крым. А те что остались в Украине - прошли АТО.