МВД приобрело 57 тепловизоров

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте «Государственные закупки Украины».

Средняя цена одного тепловизора составляет почти 260 тыс. грн.

В сообщении сказано, что научно-производственное предприятие «Темп-3000» поставит МВД весь товар до конца этого года.

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Срок поставки тепловизоров - до 31 декабря 2014 года, сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Тепловизоры применяются вооруженными силами для выявления теплоконтрасних целей (живой силы и техники) в любое время суток, несмотря на принятие противником обычных средств оптической маскировки в видимом диапазоне (камуфляж). Из специализированного разведывательного прибора тепловизор стал важным элементом прицельных комплексов ударной армейской авиации (вертолетов) и бронетехники. Применяются и тепловизионные прицелы для ручного стрелкового оружия.