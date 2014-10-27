На избирательном округе №13 Катеринчук проиграл Юрчишину - КИУ

На избирательном округе №13 (Винницкая обл.) 42,5% голосов набрал известный аграрий Петр Юрчишин. Такие данные параллельного подсчета голосов обнародовал Клуб избирателей в Винницкой области.

Второе место занимает народный депутат Николай Катеринчук с 38,1%. Представитель «Самообороны» Игорь Исаков набрал 5,9%, а депутат областного совета Юрий Яремчик - 1,8%, сообщает РБК. «Выборы прошли в соответствии с действующим законодательством, существенные нарушения которые повлияли на итоги голосования в округе не зафиксированы», - сказал председатель Винницкой областной организации КИУ Владислав Телень. Явка на округе составила 65%.

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