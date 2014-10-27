Кобзон сегодня споет "гимн ДНР" в Донецке

Об этом сообщили в пресс-службе правительства ДНР.

Концерт Кобзона начнется в 15:00 мск в местном театре оперы и балета. Помимо гимна артист также исполнит песни о Донбассе. Вместе с ним в концерте примет участие Академический ансамбль песни и пляски МВД РФ, сообщает Lenta.ru.

Читайте такжеКобзона лишили звания почетного гражданина Днепропетровска

Кроме того, Кобзон намерен посетить курган Саур-Могила, ставший местом ожесточенных боев между боевиками и украинскими силовиками. Во вторник артист выступит в Луганске.

Как сообщал УНИАН, российский депутат собирается принять участие в заложении памятника "жертвам украинского геноцида". "27-го я вылетаю в Донецк, где будет проходить закладка памятника жертвам украинского геноцида, а 28-го я буду выступать в Луганске", - сообщил Кобзон.