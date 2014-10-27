В Словакии считают, что выборы в Украине дадут старт реформам

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

“Приветствую вчерашнее спокойное голосование в Украине. Сильная проевропейская платформа - возможность для быстрого начала реформ”, - отметил Лайчак.

При этом он выразил обеспокоенность небольшой явкой избирателей. “Низкая явка избирателей - тревожный звонок для элит”, - подчеркнул Лайчак.

Читайте такжеПАЧЭС не зафиксировала существенных нарушений на парламентских выборах в Украине

Тем временем, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 11:50 обработала 40,04% электронных протоколов участковых избирательных комиссий: партия "Народный фронт" удерживает лидерство на внеочередных выборах в Верховную Раду.