В Словакии считают, что выборы в Украине дадут старт реформам
11:52, 27 октября 2014Политика
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Вице-премьер-министр, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак считает, что парламентские выборы создали условия для быстрого начала реализации проевропейских реформ в Украине.
Лайчак выразил обеспокоенность небольшим явкой избирателей / УНИАН
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
“Приветствую вчерашнее спокойное голосование в Украине. Сильная проевропейская платформа - возможность для быстрого начала реформ”, - отметил Лайчак.
При этом он выразил обеспокоенность небольшой явкой избирателей. “Низкая явка избирателей - тревожный звонок для элит”, - подчеркнул Лайчак.
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Тем временем, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 11:50 обработала 40,04% электронных протоколов участковых избирательных комиссий: партия "Народный фронт" удерживает лидерство на внеочередных выборах в Верховную Раду.
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