У Меркель раскритиковали заявление Габриэля относительно смягчения санкций против России

Представители Христианско-демократического союза (ХДС), который возглавляет канцлер Ангела Меркель, недовольны заявлениями германского министра иностранных дел относительно поэтапной отмены санкций против РФ.

Христианские демократы считают, что предложение министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel) противоречат духу нового правительственного соглашения о формировании большой коалиции в Германии.

С такой критикой, в частности, выступили глава комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Реттген (Norbert Röttgen) и заместитель председателя фракции ХДС/ХСС Иоганн Вадепул (Johann Wadephul), пишет DW.

"Такое заявление противоречит результатам коалиционных переговоров", - сказал Вадепул.

"Действующий министр иностранных дел не может иметь разные должностную позицию и собственное мнение", - добавил он.

Его коллега по партии Реттген также заявил, что пока российское правительство не реализует Минске соглашение, смягчение санкций является абсолютно неправильным сигналом.

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Среди своих однопартийцев по Социал-демократической партии Германии Габриэлю удалось найти поддержку. Спикер по вопросам внешней политики СДПГ в Бундестаге Нильс Аннен (Niels Annen) высказался в знак поддержки идеи поэтапной отмены санкции против России. Социал-демократ заявил, что процесс урегулирования конфликта на Востоке Украины должно получить новый толчок.

Как известно, во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности глава немецкого внешнеполитического ведомства Зигмар Габриэль предложил ослаблять антироссийские санкции в случае достижения договоренности о развертывании миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Перед панельным выступлением на конференции Габриэль провел встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, на которой также подчеркнул на идее постепенного снятия санкций с России.

"Я знаю, что официальная позиция иная, - прокомментировал Габриэль. - Однако эта идея (смягчение санкций - Ред.) могла бы стать одной из реалистичных возможностей", - пояснил Габриэль свое видение достижения компромисса относительно прекращения вооруженного противостояния на Донбассе.