Большинство украинцев Австрии - за «Самопомич», Португалии - за «Народный фронт»
03:31, 27 октября 2014Политика
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Большинство граждан Украины, которые голосовали на избирательном участке в Вене, поддержали партию «Самопомич» – 30,6 процента голосов.
REUTERS
Об этом Радио Свобода сообщил один из членов избирательной комиссии.
На втором месте среди украинских избирателей в Австрии – «Народный фронт» (20,8 процента), на третьем – «Блок Петра Порошенко». 5-процентные барьер здесь преодолели также «Гражданская позиция» (7,2 процента) и «Правый сектор» (6,9 процента).
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В Португалии участие в выборах нового состава Верховной Рады принял 4391 украинец, большинство (434 человека) поддержало «Народный фронт». Об этом информирует Союз украинцев в Португалии.
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