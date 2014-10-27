Большинство украинцев Австрии - за «Самопомич», Португалии - за «Народный фронт»

Об этом Радио Свобода сообщил один из членов избирательной комиссии.

На втором месте среди украинских избирателей в Австрии – «Народный фронт» (20,8 процента), на третьем – «Блок Петра Порошенко». 5-процентные барьер здесь преодолели также «Гражданская позиция» (7,2 процента) и «Правый сектор» (6,9 процента).

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В Португалии участие в выборах нового состава Верховной Рады принял 4391 украинец, большинство (434 человека) поддержало «Народный фронт». Об этом информирует Союз украинцев в Португалии.