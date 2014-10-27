Джемилев: В выборах приняли участие до 15 тысяч крымчан



Об этом заявил один из лидеров избирательного списка партии «Блок Петра Порошенко, народный депутат, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает «Крым. Реалии».

«Приняли участие в голосовании те, кто вынужден был покинуть Крым и на сегодняшний день находились за его пределами. Если в общей сложности выехали 20-25 тыс. жителей, думаю, около 12-15 тыс. проголосовали», – сказал Джемилев.

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В Украине 26 октября состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Выборы проходят по смешанной системе – 225 депутатов избираются по партийным спискам, остальные – в одномандатных округах. В выборах принимают участие 29 партий и почти три с половиной тысячи кандидатов-мажоритарщиков.

Избирательные участки не открылись в оккупированных Россией Автономной Республике Крым и Севастополе и на восточных территориях, контролируемых группировками «ДНР» и «ЛНР».