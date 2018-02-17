Лавров заявил, что будет участвовать во встрече глав МИД в «нормандском формате» при условии участия представителей Германии

По словам главы МИД РФ, вчера он все обсудил с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что будет участвовать во встрече глав МИД стран «нормандского формата» (ФРГ, Франция, Украина и Россия) при условии участия представителей Германии.

Об этом он сообщил журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА Новости.

"Вчера мы были готовы, но неожиданно был вынужден наш германский коллега улететь в Берлин. На сегодня мы дали несколько вариантов, которые нас устраивают с учетом имеющейся программы. Будем ждать, пока ничего не подтвердилось", — сказал Лавров.

"Вчера подробно очень с господином Климкиным все обсудили, поэтому я даже не знаю, собираться — не собираться, если немцы будут готовы, то мы тоже готовы", — сказал Лавров.

Читайте такжеКлимкин сообщил, что с Лавровым ни до чего не удалось договоритьсяКак сообщал УНИАН, встреча министров иностранных дел стран «нормандского формата» на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности была запланирована на 18.00 16 февраля. Однако впоследствии выяснилось, что встреча не состоится, поскольку на нее не успевает прибыть немецкая делегация.

Вечером министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил убеждение, что встреча состоится если не 17 февраля, то в ближайшее время.

Сегодня несколько дипломатических источников сообщили УНИАН, что встреча министров иностранных дел стран «нормандской четверки» сегодня не состоится, поскольку представители России отказываются от участия в переговорах.

«Отказываются россияне, говорят, что они могли вчера, но на сегодня у них уже все расписано», - отметил один из дипломатов.