Климкин подтверждает перенос встречи в «нормандском формате»

По словам министра, сейчас дипломаты изыскивают возможность провести встречу позже.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подтверждает, что встреча министров иностранных дел стран «нормандского формата» на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности переносится.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Мюнхене, говоря о том, что встреча не состоится сразу же после его встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, как это планировалось ранее.

«Встреча состоится или позже, или, соответственно, перенесется на завтра. Мы готовы в любое время. Я готов встречаться хоть в три часа ночи», - сказал Климкин.

Он также напомнил, что, как об этом было известно ранее, французский министр не будет присутствовать на встрече "нормандской формата" (Украина, Германия, Франция и РФ), но должен присутствовать его представитель.

«Сейчас идут переговоры, каким образом договоримся, но все из-за логистических проблем у немцев», - сказал министр.

Читайте такжеКлимкин встречается с Лавровым в МюнхенеНапомним, по словам Климкина, немецкая делегация не успевает вернуться в Мюнхен до 18.00, когда была запланирована встреча.

"Жаль, что немецкая делегация не успевает вернуться в Мюнхен до 18.00, когда была запланирована "Норманди". Будем договариваться о новом времени", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, ранее Климкин подтвердил проведение встречи министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и РФ) на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

«Французский министр на нее не успевает, но будет его представитель. Для меня главные вещи - это безопасность. Ситуация (в зоне АТО) ухудшается. Все больше обстрелов из тяжелого оружия, особенно тяжелых минометов. Мы уверены, что это не случайно. Это делается умышленно, чтобы показать, что ситуацию можно контролировать с той стороны. Буду говорить об освобождении наших заложников. Буду говорить о гуманитарной составляющей, поскольку то, что там происходит, это ужас», - сказал Климкин.