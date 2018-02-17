Порошенко призывает оставлять открытыми для Украины двери в Евросоюз и НАТО

По словам Порошенко, Украина является «щитом» и «мечом» Европы.

Президент Украины Петр Порошенко призывает партнеров оставлять открытыми для Украины двери в Европейский Союз и НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время выступления на панельной дискуссии «Оборонное сотрудничество в ЕС и НАТО: более европейское, более тесное, более действенное?» в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Читайте такжеБлокирование Венгрией заседаний комиссии Украина-НАТО раздражает и Альянс и Киев - Пристайко«Оставляйте двери открытыми для Украины - то ли ЕС или НАТО», - заявил он, добавив, что «в конце концов, самые большие достижения в области безопасности приходят благодаря расширению и трансформации, а не от шагов назад и сохранения статус-кво».

По словам президента Украины, успокоение агрессора только породит дальнейшую агрессию.

«Сегодня Украина является ключевым полем боя за европейский порядок и структуру безопасности. В этом контексте Украина является «щитом» и «мечом» Европы. Поэтому не упускайте шанс сделать более справедливым порядок в Европе, поддерживая нас», - резюмировал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявляет, что российская «гибридная агрессия» превратилась в полноценную всемирную «гибридную войну».