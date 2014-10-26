По экзит-поллам, в Мариуполе тоже побеждают экс-регионалы - журналист

23:33, 26 октября 2014
Политика
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В Мариуполе, по данным экзит-поллов, лидирует "Оппозиционный блок".

Партия Левочкина может победить в Мариуполе

Об этом сообщил журналист издания "Коммерсантъ" Илья Барабанов в Твиттере.

"По Донецкой области итоговая явка около 30%, побеждает Оппозиционный блок, ну, и по всем одномандатным округам бывшие "регионалы", кроме Таруты", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в освобожденном Славянске также берут верх "оппозиционеры".

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