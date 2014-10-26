По экзит-поллам, в Мариуполе тоже побеждают экс-регионалы - журналист
23:33, 26 октября 2014Политика
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В Мариуполе, по данным экзит-поллов, лидирует "Оппозиционный блок".
Партия Левочкина может победить в Мариуполе / Фото: УНИАН
Об этом сообщил журналист издания "Коммерсантъ" Илья Барабанов в Твиттере.
"По Донецкой области итоговая явка около 30%, побеждает Оппозиционный блок, ну, и по всем одномандатным округам бывшие "регионалы", кроме Таруты", - написал он.
Напомним, ранее сообщалось, что в освобожденном Славянске также берут верх "оппозиционеры".
По Донецкой области итоговая явка около 30%, побеждает Опп.блок, ну и по всем одномандатным округам бывшие "регионалы" кроме Таруты
- Ilya Barabanov (@barabanch) October 26, 2014
Экзит-полл по Мариуполю. Погано. Низкая явка и соответствующие результаты pic.twitter.com/6pW18RRd9Q
— Беларус в Мариуполе (@zubrobel) October 26, 2014
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