По экзит-поллам, в Мариуполе тоже побеждают экс-регионалы - журналист

Об этом сообщил журналист издания "Коммерсантъ" Илья Барабанов в Твиттере.

"По Донецкой области итоговая явка около 30%, побеждает Оппозиционный блок, ну, и по всем одномандатным округам бывшие "регионалы", кроме Таруты", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в освобожденном Славянске также берут верх "оппозиционеры".

По Донецкой области итоговая явка около 30%, побеждает Опп.блок, ну и по всем одномандатным округам бывшие "регионалы" кроме Таруты - Ilya Barabanov (@barabanch) October 26, 2014