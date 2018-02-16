Климкин встречается с Лавровым в Мюнхене
18:28, 16 февраля 2018
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Встреча проходит за закрытыми дверями.
Главы МИД Украины и РФ встречаются в Мюнхене / фото УНИАН
В Мюнхене началась двусторонняя встреча министров иностранных дел Украины Павла Климкина и России Сергея Лаврова.
Читайте такжеКлимкин выразил соболезнования в связи с катастрофой российского Ан-148Как передает собственный корреспондент УНИАН, встреча проходит в закрытом формате на полях 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
У журналистов была возможность только сфотографировать как министр заходит в комнату переговоров. Министры прибыли в разный промежуток времени.
Ранее Климкин подтверил, что встреча министров иностранных дел стран «нормандского формата» на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности переносится.
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