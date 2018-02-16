Климкин встречается с Лавровым в Мюнхене

Встреча проходит за закрытыми дверями.

В Мюнхене началась двусторонняя встреча министров иностранных дел Украины Павла Климкина и России Сергея Лаврова.

Читайте такжеКлимкин выразил соболезнования в связи с катастрофой российского Ан-148Как передает собственный корреспондент УНИАН, встреча проходит в закрытом формате на полях 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

У журналистов была возможность только сфотографировать как министр заходит в комнату переговоров. Министры прибыли в разный промежуток времени.

Ранее Климкин подтверил, что встреча министров иностранных дел стран «нормандского формата» на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности переносится.