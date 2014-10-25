Яценюк заявил о готовности проекта бюджета на 2015 год

Об этом он сказал в эфире программы "Шустер Live" в пятницу вечером, пишет Украинская правда.

Глава Кабмина считает, что "времени на формирование коалиции и формирования правительства нет", потому что Верховной Раде нужно успеть принять закон о государственном бюджете на 2015 год.

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"Правительство и коалиция должны быть сформированы безотлагательно... Кто бы ни был премьер-министром, каким бы ни было правительство, закон о бюджете готов. Новый бюджет должен быть принят безотлагательно", - заявил Яценюк, уточнив, что бюджет должен быть сформирован на новой налоговой базе.