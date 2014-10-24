Украина призывает РФ осудить попытки боевиков провести собственные "выборы" на Донбассе

И.о. заместителя Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций Александр Павличенко заявляет, что Украина призывает Россию осудить попытки боевиков провести свои "выборы" на Донбассе 2 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Нью-Йорке во время очередного заседания Совета безопасности ООН, на котором рассматривалась ситуация в Украине.

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"Мы хотим призвать Россию и пророссийских сепаратистов выполнить соглашение (Минские договоренности о прекращении огня), которое они подписали. В частности, мы предупреждаем их, что они должны воздерживаться от любых провокаций, направленных на то, чтобы помешать будущим выборам", - сказал Павличенко.

Вместе с тем он отметил, что украинская власть сделает все возможное для проведения справедливых и прозрачных выборов не только 26 октября, но и 7 декабря в отдельных частях Донбасса в соответствии с международными стандартами и украинского законодательства.

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Также он отметил, что проведение этих выборов является неотъемлемой частью мирного процесса, а также добавил, что они необходимы "для обеспечения всеобъемлющего диалога на общенациональном уровне".

"Призываем Россию безоговорочно осудить попытки незаконных вооруженных формирований провести "свои собственные выборы" 2 ноября... Москва должна дать понять главарям боевиков, что эти шаги помешают мирному процессу", - подчеркнул Павличенко.