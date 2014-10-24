Боевики на Донбассе продолжают похищать мирных граждан с целью получения выкупа - ООН

Помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович заявляет, что боевики на Донбассе продолжают похищать гражданских лиц с целью получения выкупа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Нью-Йорке во время очередного заседания Совета безопасности ООН, на котором рассматривалась ситуация в Украине.

Шимонович отметил, что вооруженные группировки продолжают терроризировать население в районах, которые находятся под их контролем.

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“Мы получаем сообщения об убийствах, похищениях, пытках и других серьезных нарушениях прав человека, в частности, уничтожении домов, захвате собственности. Они продолжают похищать людей для получения выкупа и принуждают их к принудительному труду”, - сказал Шимонович.

Также он отметил, что продолжается практика насильственной мобилизации гражданских лиц, и местному населению угрожают казнями.

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Кроме того, он отметил, что продолжают поступать сообщения о нарушении прав человека украинскими добровольческими батальонами.

В этой связи он сказал, что ООН продолжает призывать украинское правительство серьезнее контролировать деятельность этих батальонов и привлекать к ответственности членов этих батальонов за нарушение прав человека.