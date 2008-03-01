Янукович обещал глубокое разочарование своим оппонентам

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о попытках сорвать проведение съезда в Северодонецке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время своего выступления перед делегатами съезда депутатов советов всех уровней в Северодонецке.

«В каких сложных условиях готовился съезд, вы все знаете. С целью сорвать его проведение использовались даже силовые структуры, хотя их задача состоит как раз в противоположном: стоять на защите закона вне зависимости от того, какая партия находится у власти, а какая - в оппозиции», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер Партии регионов заявил, что также предпринимались попытки «увязать» проведение съезда с провозглашением независимости Косова. «И это при том, что наша позиция по данному вопросу, в отличие от официальных властей, задекларирована четко и однозначно. Мы считаем, что путем признания независимости края сделан шаг на пути подрыва основ европейской безопасности – Хельсинского акта. Однако, все те, кто желал бы услышать с трибуны съезда какие-то антиконституционные призывы - будут глубоко разочарованы», - добавил он.