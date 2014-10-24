Die Zeit: Страх перед украинскими патриотами

Об этом пишет Элис Бота в своей статье «Страх перед украинскими патриотами», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit.

В каждом маленьком привокзальном магазине в Киеве, который ранее продавал сигареты, зажигалки или кошельки, ассортимент в последние несколько месяцев изменился: Везде сейчас предлагают украинские флаги, желто-синие чехлы для мобильных телефонов, шарфы, блокноты, серьги с украинским трезубцем, даже букеты: яркие раскрашенные в желто-синий. Здания освещены желто-синим, перила и ограждения, разумеется, окрашены в желтый и синий, входные двери в магазинах: желто-синие. Девушки поразительно часто носят традиционные украинские рубашки, и два дня назад я проходила мимо трех пожилых леди, которые в понедельник вечером запели украинский гимн прямо на дороге, одна за другой. Гимн начинается с печальных слов (почти идентичных с польским гимном) «Ще не вмерла Україна». Уже много месяцев никто в Украине мимо него не проходит.

Страна находится в состоянии войны, и эта война чрезвычайно изменила украинское общество. Несмотря на все несчастья, страдания и бедствия, люди, как это ни парадоксально, продолжают то, что начали на Майдане: появление гражданского общества. Еще никогда так много людей не были вовлечены, никогда еще не жертвовали так много для беженцев, армии или добровольческих батальонов, никогда прежде так много людей не говорили: Я с вами. Есть «Волонтерская сотня», «Крылья Феникса» или «Народный Тыл», «КрымSOS», которые заботятся о беженцах из Донбасса и Крыма, или добровольческие команды студентов-медиков, которые обеспечивают жертв войны в больницах. На выборах в воскресенье баллотируются так много общественных активистов, как никогда. Правые они или левые - кажется, не играет при этом никакой роли.

Во всем этом обвиняют неспособность украинского государства, которое никогда не было готово к войне, тем более к такой. Поскольку в важных отраслях оно было разрушено изнутри, а некоторых никогда и не существовало, потому что оно не в состоянии обеспечить беженцев, раненых и армию, на помощь пришли люди. Они заботятся, они становятся гражданами.

В Германии, многие увидели подтверждение того, во что верили с самого начала Майдана: что к этому были причастны поганые националисты, даже фашисты. Символы говорили сами за себя, рев «Слава Украине», рука на сердце, эмоции, когда звучал гимн, трезубец, который партия левых считает символом нацистов - все кажется ясным, больше и знать не нужно. И да, это на самом деле было бы довольно тревожно, если бы кто-то, скажем, в Берлин-Лихтенберге торопился домой и владелец киоска за углом начал бы реветь немецкий гимн, или сосед обклеил бы свой дом черно-красно-золотыми национальными символами.

Но национальную гордость нельзя сравнивать с остальными, этой ошибки нельзя допускать, когда вы наблюдаете за иностранным обществом с помощью собственного бинокля. Те, кто, как немцы сейчас находится в постнациональной фазе, возможно, сочтет такие жесты архаичными и угрожающими, в лучшем случае, излишними. Но для общества, которое может говорить о своей независимости только примерно 20 лет, эти жесты являются самоутверждением. Чтобы перенять национальное чувство, нужно чтобы оно сначала появилось.

Украинский социолог Элла Либанова, которая на протяжении многих лет собирает данные по населению Украины, говорит, что украинское общество никогда еще не было таким единым. «Сейчас есть ощущение, что что-то зависит от нас». И: «Я надеюсь, что в Украине, наконец, сформируется единая нация».

В этом есть и обратная сторона. Любой, кто пытается говорить с украинцами о фатальном развитии для их страны, встретит сопротивление; кто поднимет тему насилия со стороны правых, которое постоянно присутствует, кто критикует использование добровольческих батальонов, наличие преступников и нацистов в их рядах или действия по своему усмотрению, наткнется на непонимание: Не это важно, а агрессия России. Логика патриотизма определяет дискуссии: Что хорошо для Украины, является законным. Слишком часто после этого следует точка. Конец дискуссии.

Но об этом нужно говорить: что украинское государство слабое, как следствие могут возникать тревожные параллельные структуры. Если боевики возьмут на себя задачи армии или государства, если депутаты-националисты будут допрашивать подозреваемых сепаратистов, если «Правый сектор» будет иметь контроль над важными структурами, то это не выражение национализма, а признак слабого, очень изнуренного государства.

Но это не значит, то нужно отвернуться от желто-синих фанатиков, а, наоборот, им нужно помочь укрепить украинское государство. В любом обществе, опустошенном в войне, развиваются дисфункциональные и патологические черты - но оно также сближается.

Кто до этого не был патриотом, теперь, возможно, стал им - по крайней мере, в большинстве регионов страны. Кто был ранее равнодушен, теперь горит. Владимир Путин неоднократно отрицал государственность Украины, и говорил, что Украина не является нацией. Это ирония истории, что именно он помог в укреплении этой нации.