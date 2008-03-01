В Северодонецке начался скандальный съезд

В Северодонецке начался второй съезд депутатов советов всех уровней.

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с повесткой дня делегаты съезда намерены рассмотреть четыре вопроса. В частности, первый – о нарушении прав местного и регионального самоуправления. Второй – о системных нарушениях прав русскоязычного населения Украины. Третий – о фальсификации и пересмотре исторического прошлого Украины. Четвертый – об экономических и общественно-политических последствиях вступления Украины в НАТО.

В работе съезда принимают участие 3647 депутатов советов разных уровней со всех регионов Украины. Также на съезде зарегистрировалось 159 народных депутатов. Кроме того, на съезд прибыла делегация Госдумы России во главе с Константином ЗАТУЛИНЫМ. На съезде присутствуют делегации ряда посольств разных стран.

В съезде принимает участие делегация Партии регионов во главе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, а также лидер Коммунистической партии Петр СИМОНЕНКО и один из лидеров КПУ Адам МАРТЫНЮК.