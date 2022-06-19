Практически по всей стране будет +26°...+29°.

Сегодня в Украину начнет возвращаться летняя жара. По всей стране столбики термометров покажут +26°...+29°, а на Закарпатье воздух прогреется до +31°. При этом дожди практически покинут территорию нашей страны, покапать может только в Крыму.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, на западе Украины сегодня будет от +27° до +31°. Без осадков. В большинстве областей ожидается ясная и безоблачная погода.

На севере - небольшая облачность. Воздух прогреется до +26°...+29°.

Жителей центральных областей ждет температура от +26° до +28°. В Виннице и Черкассах - ясно и безоблачно, на остальной территории - небольшая облачность.

На востоке Украины сегодня будет небольшая облачность. Здесь столбики термометров покажут +28°...+29°.

На юге страны будет от +26° до +28°. В Крыму - дожди, на остальной территории - небольшая облачность, но без осадков.

Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, до конца июня в Украине потеплеет. Осадков в целом ожидается недостаточной и выпадать они будут неравномерно.

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