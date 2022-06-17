Температура воздуха до конца июня будет испытывать незначительные колебания, осадков будет недостаточно.

До конца июня в Украине потеплеет. Осадков в целом ожидается недостаточной и выпадать они будут неравномерно.

Об этом в комментарии Телеграфа рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, во второй половине месяца в атмосфере над Украиной будет преобладать поле повышенного атмосферного давления и лишь в последней пятидневке июня несколько снизится. В связи с этим, до 25 июня количество осадков в целом в стране ожидается недостаточным.

"Однако, несмотря на пятнистость распределения осадков, даже в пределах одного города может оказаться так, что в одном его районе выпадет 2 месячные нормы, а в другом будет наблюдаться засуха", - разъяснил синоптик.

По словам синоптика, температура воздуха до конца июня будет испытывать незначительные колебания, но в среднем ожидается в пределах климатической нормы.

Традиционно, самые высокие показатели будут наблюдаться в южных и юго-восточных регионах. Таким образом, ночью столбики термометров будут колебаться в пределах от +14 до +19 градусов, днем около +25...+30 градусов тепла, на юге в отдельные дни возможны +31...+33 градуса. Постепенно к концу месяца среднесуточная температура увеличится на 1-3 градуса, добавил синоптик.

Напомним, этим летом в Украине ожидаются аномально высокие температуры особенно в западных областях.

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