Жертвами землетрясения на данный момент стали 62 человека, поисковые работы продолжаются.

Число погибших в результате мощного землетрясения, произошедшего в Японии в первый день Нового года, выросло до 62 в среду. Теперь власти опасаются, что выжившим грозит минусовая температура, прогнозируемые проливные дожди и оползни, пишет Reuters.

Напомним, землетрясение с предварительной магнитудой 7,6 произошло на полуострове Ното в понедельник днем, сравняв с землей дома и отрезав отдаленные районы от столь необходимой помощи.

Тем временем синоптики прогнозируют сильные дожди и оползни в пострадавших от землетрясения районах. Разрушенные дороги, поврежденная инфраструктура и удаленность наиболее пострадавших районов осложняют спасательные работы, а полный масштаб ущерба и жертв остается неясным спустя несколько дней после землетрясения.

Власти подтвердили на данный момент 62 случая смерти, что делает это землетрясение самым смертоносным в Японии как минимум с 2016 года.

"Прошло более 40 часов с момента первого землетрясения. Это битва со временем, и я считаю, что сейчас наступил решающий момент в этой битве", - заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Правительство открыло морской путь для доставки помощи, и теперь некоторые более крупные грузовики могут добраться до наиболее пострадавших районов, сказал Кисида.

Местные жители опасаются, что возвращение к обычной жизни будет трудоемким процессом.

"Дорожные условия ужасны. Это первый раз, когда дороги так серьезно повреждены", - говорят они.

Тем временем на полуострове продолжаются слабые землетрясения.

Землетрясение в Японии - что известно

В Японии Новый год начался с 7-балльного землетрясения и волн цунами. Из-за катастрофы в стране остановили движение поездов, а телеканалы отменили новогодние передачи. Более 35 тысяч домов в центральной части Японии остались без электроснабжения.

Разрушительное землетрясение привело к гибели по меньшей мере 62 человек, цунами высотой 1,2 метра и сдвигу суши на 3 метра.

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