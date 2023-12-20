Работы по восстановлению и поиску выживших осложняются морозами, которые держатся в зоне бедствия.

В Китае продолжаются поисково-спасательные работы после мощного землетрясения, которое произошло в ночь на 19 декабря. По последним данным, число погибших в результате стихии увеличилось до 131. Об этом сообщает Reuters.

В одной из пострадавших провинций - Гансю - поисковые работы уже завершились. Спасателям удалось найти живыми 78 человек. Теперь основное внимание местных властей сместилось на лечение раненых и переселение жителей, ведь впереди зима.

Работы по восстановлению и поиску выживших осложняются погодой. Во вторник вечером температура в районе эпицентра землетрясения упала примерно до -15°.

По данным местных СМИ, люди, оказавшиеся под завалами, уже при температуре -10° рискуют получить гипотермию. В таких условиях возможно прожить только от 5 до 10 часов.

Мощное землетрясение в Китае - что известно

Землетрясение силой 6,2 балла произошло недалеко от границы между провинциями Ганьсу и Цинхай в ночь на 19 декабря.

В результате землетрясения повреждены дороги, линии электропередачи и водоснабжения, а также сельскохозяйственные производственные мощности. В пострадавших районах произошли оползни и сели.

Тысячи сотрудников различных ведомств отправились в горную зону бедствия для поиска выживших и их расселения.

В Ганьсу разрушено более 207 000 домов и обрушилось почти 15 000 домов, в результате чего пострадали более 145 000 человек.

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