В Черновицкой области зафиксировали землетрясение
По расчетам ученых, интенсивность колебаний лежала ниже предела чувствительности людей.
В Черновицкой области в четверг, 23 июля, вечером произошло землетрясение магнитудой 2,0.
Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.
В Черновицкой области произошло землетрясение
"Источник землетрясения находился в районе села Белоусовка Сокирянского района на глубине трех километров и не несет никакой угрозы", - говорится в сообщении.
Зафиксировали землетрясение в 17:49. По расчетам ученых, интенсивность колебаний лежала ниже предела чувствительности людей.
Как сообщал УНИАН, в июне в Закарпатской области произошло два землетрясения.
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