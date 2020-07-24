В Черновицкой области зафиксировали землетрясение

17:19, 24 июля 2020
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По расчетам ученых, интенсивность колебаний лежала ниже предела чувствительности людей.

Землетрясение не несло никакой угрозы / Flickr, Matt Katzenberger
Землетрясение не несло никакой угрозы / Flickr, Matt Katzenberger

В Черновицкой области в четверг, 23 июля, вечером произошло землетрясение магнитудой 2,0.

Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

В Черновицкой области произошло землетрясение

"Источник землетрясения находился в районе села Белоусовка Сокирянского района на глубине трех километров и не несет никакой угрозы", - говорится в сообщении.

Зафиксировали землетрясение в 17:49. По расчетам ученых, интенсивность колебаний лежала ниже предела чувствительности людей.

Как сообщал УНИАН, в июне в Закарпатской области произошло два землетрясения.

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Теги: #землетрясение
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