В Черновицкой области зафиксировали землетрясение

По расчетам ученых, интенсивность колебаний лежала ниже предела чувствительности людей.

Землетрясение не несло никакой угрозы / Flickr, Matt Katzenberger

В Черновицкой области в четверг, 23 июля, вечером произошло землетрясение магнитудой 2,0.

Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

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"Источник землетрясения находился в районе села Белоусовка Сокирянского района на глубине трех километров и не несет никакой угрозы", - говорится в сообщении.

Зафиксировали землетрясение в 17:49. По расчетам ученых, интенсивность колебаний лежала ниже предела чувствительности людей.

Как сообщал УНИАН, в июне в Закарпатской области произошло два землетрясения.