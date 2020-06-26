Закарпатскую область сотрясли два землетрясения

10:01, 26 июня 2020
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Землетрясения были слабыми, поэтому люди не могли их почувствовать.

Закарпатскую область всколыхнули два землетрясения / Flickr, Matt Katzenberger
Закарпатскую область всколыхнули два землетрясения / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 25 июня, в Закарпатской области произошло два землетрясения.

В Ивано-Франковской области произошло второе за сутки землетрясение

Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Источник первого землетрясения магнитудой 1,1 находился в Тячевском районе, второй (магнитудой 2,3) - в Иршавском.

Источники землетрясений находились на глубине около 5 км, они не несут никакой угрозы. По расчетам, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.

Напомним, во вторник, 26 мая, в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,0.

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Теги: #землетрясение#Закарпатская область
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