Разборы завалов продолжаются.

В Турции и Сирии до сих продолжаются разборы завалов в результате мощных землетрясений 6 февраля. На данный момент известно о более 41 тысячи погибших. Об этом сообщает Aljazeera.

Власти Турции говорят, что в стране погибли 35418 человек. Сирийское правительство и ООН заявляют о гибели более 5800 человек в Сирии.

ВОЗ описало землетрясения в Турции как худшее стихийное бедствие за столетие.

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Выживших до сих пор находят

В Турции до сих пр находят выживших людей под обломками. Только за вторник, 14 февраля, спасли 9 человек.

Среди спасенных оказались два брата 17 и 21 лет. Их срочно госпитализировали.

Землетрясение в Турции и Сирии: что известно

Сильное землетрясение магнитудой 7,8 всколыхнуло Турцию и Сирию 6 февраля. Затем последовало еще одно сильное землетрясение и тысячи афтершоков.

По данным ученых, энергия от этих двух землетрясений сравнима с энергией 500 атомных бомб.

Американские сейсмологи заявили, что за всю историю наблюдений таких параметров землетрясений еще не было зафиксировано.

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