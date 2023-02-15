В Турции и Сирии до сих продолжаются разборы завалов в результате мощных землетрясений 6 февраля. На данный момент известно о более 41 тысячи погибших. Об этом сообщает Aljazeera.
Власти Турции говорят, что в стране погибли 35418 человек. Сирийское правительство и ООН заявляют о гибели более 5800 человек в Сирии.
ВОЗ описало землетрясения в Турции как худшее стихийное бедствие за столетие.
Выживших до сих пор находят
В Турции до сих пр находят выживших людей под обломками. Только за вторник, 14 февраля, спасли 9 человек.
Среди спасенных оказались два брата 17 и 21 лет. Их срочно госпитализировали.
Землетрясение в Турции и Сирии: что известно
Сильное землетрясение магнитудой 7,8 всколыхнуло Турцию и Сирию 6 февраля. Затем последовало еще одно сильное землетрясение и тысячи афтершоков.
По данным ученых, энергия от этих двух землетрясений сравнима с энергией 500 атомных бомб.
Американские сейсмологи заявили, что за всю историю наблюдений таких параметров землетрясений еще не было зафиксировано.