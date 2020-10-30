В Турции произошло мощное землетрясение, повлекшее цунами: есть разрушения (фото, видео)

Подземные толчки ощутили жители многих районов Турции, а также соседней Греции.

Землетрясение в Турции / скриншот видео

В западной части Турции произошло землетрясение, его магнитуда составила 6,6.

Об этом сообщает Anadolu.

Эпицентр толчков находился в Эгейском море у побережья района Сеферхисар провинции Измир. Очаг землетрясения располагался на глубине 16,5 км. Сами толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции.

В МВД страны сообщают о разрушении шести жилых зданий в городе Измир. О пострадавших в ведомстве пока не сообщают.

По данным BBC со ссылкой на Сейсмологическую службу США, толчки ощущались даже в Стамбуле и Афинах. Местами после землетрясения зафиксировали цунами.

Looks really frightening! Pray for the people of İzmir, my beautiful hometown! #deprem pic.twitter.com/nlWnxLBIZC — İlker Sezer (@Ilkersezerrr) October 30, 2020

Землетрясение в Турции: видео