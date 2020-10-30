В Турции произошло мощное землетрясение, повлекшее цунами: есть разрушения (фото, видео)
Подземные толчки ощутили жители многих районов Турции, а также соседней Греции.
В западной части Турции произошло землетрясение, его магнитуда составила 6,6.
Об этом сообщает Anadolu.
Эпицентр толчков находился в Эгейском море у побережья района Сеферхисар провинции Измир. Очаг землетрясения располагался на глубине 16,5 км. Сами толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции.
В МВД страны сообщают о разрушении шести жилых зданий в городе Измир. О пострадавших в ведомстве пока не сообщают.
По данным BBC со ссылкой на Сейсмологическую службу США, толчки ощущались даже в Стамбуле и Афинах. Местами после землетрясения зафиксировали цунами.
Землетрясение в Турции: видео
Just moments after the earthquake in İzmir. The video shows the panic of the residents and the collapse of a building nearby. Pray for İzmir! #deprempic.twitter.com/mz2RYGlgDG— İlker Sezer (@Ilkersezerrr) October 30, 2020
Small tsunami reported after the eartquake in İzmir. https://t.co/oyQtmEVBh3 you 2020! #deprempic.twitter.com/cDd60y0FF2— İlker Sezer (@Ilkersezerrr) October 30, 2020
- Винница+8°... +2°
- Днепр+15°... +6°
- Донецк+15°... +5°
- Житомир+9°... +4°
- Запорожье+16°... +6°
- Ивано-Франковск+12°... +5°
- Киев+8°... +4°
- Кропивницкий+12°... +5°
- Луганск+14°... +3°
- Луцк+12°... +6°
- Львов+12°... +7°
- Николаев+16°... +7°
- Одесса+15°... +7°
- Полтава+13°... +6°
- Ровно+12°... +7°
- Симферополь+15°... +9°
- Сумы+9°... +6°
- Тернополь+11°... +4°
- Харьков+11°... +7°
- Херсон+16°... +7°
- Хмельницкий+11°... +3°
- Черкассы+10°... +6°
- Чернигов+7°... +5°
- Черновцы+11°... +2°