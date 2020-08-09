В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1 - СМИ
Иран периодически страдает от землетрясений из-за расположения на тектонических изломах.
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на западе Ирана в провинции Керманшах.
на пляже в Сицилии пронесся водяной смерч (видео)
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на иранские государственные СМИ.
Эпицентр толчков находился вблизи города Гилани-Герб. Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.
Иран периодически страдает от землетрясений из-за расположения на тектонических разломах.
Как сообщал УНИАН, на днях большой оползень произошел в горах в Индии. Жертвами стихии стали по меньшей мере 18 человек.
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