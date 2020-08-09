В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1 - СМИ

17:07, 9 августа 2020
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Иран периодически страдает от землетрясений из-за расположения на тектонических изломах.

В Иране произошло землетрясение / фото Flickr, Matt Katzenberger
В Иране произошло землетрясение / фото Flickr, Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на западе Ирана в провинции Керманшах.

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Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на иранские государственные СМИ.

Эпицентр толчков находился вблизи города Гилани-Герб. Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Иран периодически страдает от землетрясений из-за расположения на тектонических разломах.

Как сообщал УНИАН, на днях большой оползень произошел в горах в Индии. Жертвами стихии стали по меньшей мере 18 человек.

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Теги: #землетрясение#Иран#землетрясение в Иране
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