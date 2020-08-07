В Индии в результате оползня погибли 18 человек (фото)

На данный момент поисково-спасательные работы приостановлены из-за плохой погоды. Количество жертв может увеличиться.

Спасатели работают на месте оползня в Индии / Фото REUTERS

Крупный оползень произошел в горах в Индии. Жертвами стихии стали по меньшей мере 18 человек.

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Об этом сообщает Times of India.

По данным издания, ЧП произошло в индийском штате Керала в результате проливных дождей.

Спасатели опасаются, что количество жертв может увеличиться, т.к. под завалами могут находиться люди.

На данный момент спасательные работы на месте остановлены из-за ненастной погоды.