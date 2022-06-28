В среду, 29 июня, в Киеве будет жаркая и практически безоблачная погода.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров в столице покажут +22°, а днем температура поднимется до +32°. Во второй половине дня возможен дождь.
Ветер будет нестабильным и несколько раз за день изменит свое направление. Скорость ветра 1,4 - 2 м/с. Атмосферное давление пониженное, 747-749 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 29 июня
Во Львове в среду будет ясно и безоблачно. Ночью +18°, днем +34°.
В Луцке - практически безоблачно, ночью +18°, днем +34°.
В Ривне в среду ожидается практически безоблачная погода, ночью +18°, днем +33°.
В Тернополе 29 июня ночью будет +20°, днем +33°, практически безоблачно.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +32°.
В Ивано-Франковске завтра будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +34°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +19°...+35°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в среду - ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +32°.
В Виннице завтра будет +16°...+33°, небольшая облачность.
В Житомире в среду будет ночью +19°, днем +33°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +30°.
В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +33°, практически безоблачно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+29°.
В Одессе 29 июня - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +29°.
В Херсоне в среду ночью +20°, днем +32°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +33°.
В Запорожье температура ночью +20°, днем +32°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит +19°...+28°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +28°.
В Днепре температура ночью будет +21°, днем +31°, небольшая облачность.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +17°...+27°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +20°, днем +29°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +28°.
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