Осадки ожидаются во второй половине дня.

В среду, 29 июня, в Киеве будет жаркая и практически безоблачная погода.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров в столице покажут +22°, а днем температура поднимется до +32°. Во второй половине дня возможен дождь.

Ветер будет нестабильным и несколько раз за день изменит свое направление. Скорость ветра 1,4 - 2 м/с. Атмосферное давление пониженное, 747-749 миллиметров ртутного столба.

Погода в Украине 29 июня

Во Львове в среду будет ясно и безоблачно. Ночью +18°, днем +34°.

В Луцке - практически безоблачно, ночью +18°, днем +34°.

В Ривне в среду ожидается практически безоблачная погода, ночью +18°, днем +33°.

В Тернополе 29 июня ночью будет +20°, днем +33°, практически безоблачно.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +32°.

В Ивано-Франковске завтра будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +34°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +19°...+35°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +32°.

В Виннице завтра будет +16°...+33°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +19°, днем +33°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +30°.

В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +33°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+29°.

В Одессе 29 июня - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +29°.

В Херсоне в среду ночью +20°, днем +32°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +33°.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +32°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +19°...+28°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +28°.

В Днепре температура ночью будет +21°, днем +31°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +17°...+27°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +20°, днем +29°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +28°.

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